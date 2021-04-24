Искажение исторических фактов в заявлении Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление - МИД Азербайджана
БАКУ/Trend/- Искажение исторических фактов в заявлении Президента США Джо Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление.
Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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Искажение исторических фактов в заявлении Байдена по событиям 1915 года вызывает сожаление - МИД Азербайджана
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