Назначен глава ИВ Агсуинского района - распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Ровшана Эльмидар оглу Багирова от должности главы Исполнительной власти Лерикского района.
Другим распоряжением главы государства Ровшан Эльмидар оглу Багиров назначен главой Исполнительной власти Агсуинского района.
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