Президенту Ильхаму Алиеву передан кубок ЕВРО-2020 (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - В рамках тура Кубок ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, в Баку доставлен кубок чемпионата Европы.
Как сообщает Trend, кубок чемпионата Европы, который будет демонстрироваться в Баку с 7 по 9 мая, передан Президенту Ильхаму Алиеву.
Этот кубок, именуемый также «Кубком Анри Делоне» в честь первого генерального секретаря УЕФА, выдвинувшего предложение о проведении чемпионата Европы, будет вручен в финальном матче турнира команде-победительнице. После Баку кубок будет доставлен в столицу Дании Копенгаген.
Напомним, что по случаю 60-летнего юбилея чемпионата Европы матчи ЕВРО-2020 будут организованы в различных странах. 3 встречи группы А и один матч ¼ финала будут проведены на Бакинском олимпийском стадионе.
Лента новостей
Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о т.н. «геноциде» армян - Министерство национальной обороны Турции
Построенное в Азербайджане судно типа Ro-Pax отправится в свой первый рейс из Бакинского Порта (ФОТО/ВИДЕО)
Необходимо снести памятник нацисту Нжде в Ходжавенде – Организация ветеранов Азербайджана обратилась к Сергею Лаврову
Восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства - Самир Нуриев (ФОТО)
Сборная Азербайджана провела подиумные тренировки предстоящего Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ВИДЕО)
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху – Пашинян
Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере - Микаил Джаббаров
От Золотой Орды до Азербайджана. Ханифа Абаева – мать тысячи детей, или Необычная женитьба по списку... (ФОТО)