Астраханские политики и общественники почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Астрахани по поручению губернатора Игоря Бабушкина состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в честь 98-летия со дня его рождения, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Михаил Богомолов, депутаты областной и городской Думы, общественники.

Михаил Богомолов отметил, что на сегодняшний день добрососедские отношения с Азербайджаном развиваются. «Мы всегда помним, что у истоков этой дружбы стоял мудрый и дальновидный политик Гейдар Алиев», – подчеркнул он.

(Редактор: Надир Насиров)