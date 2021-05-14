По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой в Волгограде прошёл Межрегиональный форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Волгограде по инициативе председателя Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой прошёл Межрегиональный форум этой организации, сообщает в пятницу Trend.

В мероприятии участвовали 10 представительств организации из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Участники мероприятия посетили парк дружбы «Волгоград-Баку», где возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева, а также к монументу героям Второй мировой войны.

Делегация АМОР отправилась в зал «Сити Холл» для торжественного открытия Межрегионального форума АМОР.

В ходе дискуссии были намечены общие цели и планы по реализации ближайших проектов, направленные на всестороннее развитие азербайджанской молодежи в округах.

Почётными гостями мероприятия стали Юлия Пименова, специалист Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, и Владислав Ушаков, руководитель Волгоградского отделения «Молодой гвардии Единой России», заместитель председателя Молодежного парламента партии "Единая Россия".

Форум продолжился закладкой Аллеи Дружбы в средней школе номер 16 Краснооктябрьского района Волгограда. В посадке деревьев участвовали представители АМОР и учащиеся школы.

Отметим, что в дальнейшем ожидается проведение мероприятия в других федеральных округах.