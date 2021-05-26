В Конье продолжаются международные учения с участием азербайджанских военнослужащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2021», проходящие в турецком городе Конья с участием военнослужащих азербайджанской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

На международных учениях состоялись тренировки по парашютной подготовке.

Основная цель учений состоит в совершенствовании навыков личного состава по управлению парашютом, а также дальнейшем повышении уровня боевой и специальной подготовки.

Учения продлятся до 4 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)