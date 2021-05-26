Азербайджан пользуется значительным авторитетом на мировой арене - Путин

БАКУ/Trend/- Азербайджан пользуется значительным авторитетом на мировой арене.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента России Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

«Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности»,- сказал Путин.