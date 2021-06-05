Достойная служба и высокая забота государства - участник Отечественной войны о пройденном боевом пути (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Интигам Акперов был сапером на 44-дневной Отечественной войне за территориальную целостность Азербайджана.

Он обезвреживал мины, обеспечивая безопасное продвижение нашей армии. После того как Армения подписала акт о капитуляции, во время разминирования территории освобожденного Зангиланского района он был тяжело ранен, подорвавшись на минах, установленных противником.

Интигам Акперов потерял ногу и руку, осколком ему задело глаз. За проявленный героизм он был награжден медалями "За Родину", "За освобождение Шуши, "За освобождение Зангилана", "За освобождение Суговушана".

Съемочная группа Trend навестила инвалида I группы Интигама Акперова, поинтересовалась пройденным им славным боевым путем, процессом лечения и реабилитации, заботой государства.

По словам участника войны, с первых же дней после ранения он окружен заботой врачей и вниманием госструктур.

Интигам Акперов обеспечен современной инвалидной коляской, высокотехнологичными протезами руки и ноги.

Он прошел курс лечения в Национальном центре офтальмологии им. академика Зарифы Алиевой. Социальное обеспечение участника Отечественной войны также находится в центре внимания государства: он получает пенсию и социальное пособие, а в ближайшие дни начнет получать военную пенсию.

Интигам Акперов высоко оценил проявленную государством заботу.

Представляем вниманию читателей расширенный видеоматериал, в котором рассказывается о боевом пути участника Отечественной войны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)