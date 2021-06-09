Паралич власти, наблюдаемый в Армении на протяжении последнего времени, только обострился – политолог

БАКУ /Trend/ - Паралич власти, который наблюдается в Армении на протяжении последнего времени, в результате предвыборной борьбы только обострился.

Об этом в среду сказал Trend политолог, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Прямо можем сказать, что ситуация малоуправляемая и малопрогнозируемая, поэтому говорить о том, что выборы положат конец хаосу, не приходится. Противостояния на внутриполитическом поле Армении продолжатся, они будут иметь более явственные очертания, переместятся в кулуары парламента. Скорее всего, парламентского большинства по итогам выборов не будет, в результате можно ожидать, что в парламенте будут проходить сложные дебаты, иногда даже баталии, и это будет отражаться на внутриполитической ситуации», – подчеркнул он.

Политолог отметил, что стабильной внутриполитической ситуации не будет и после выборов, что будет отражаться на дееспособности правительства Армении.

«К сожалению, мы в лице Армении не будем иметь партнера в решении очень важных вопросов постконфликтной реальности. Для реализации этих решений, их выполнения нужна политическая воля, сильная власть, а ее в Армении не будет – это можно сказать однозначно», – сказал Велизаде.

По мнению политолога, продолжающаяся чистка органов исполнительной власти в Армении говорит о том, что там очень много нелояльных Пашиняну людей.

«Они ждут момента, когда к власти придут бывшие руководители Армении и все изменится. Потому что в свое время именно при бывших руководителях Армении многие из них получили свои должности. Эти люди надеются на возвращение старых времен, при которых они себя чувствовали комфортно.

Со стороны видно, как отмечают и сами армянские обозреватели и эксперты, что многие чиновники сегодня стали записываться в число сторонников Кочаряна – это тоже говорит о том, что чиновничество в значительной части занимает антиправительственные позиции», – добавил Ильгар Велизаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)