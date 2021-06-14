Предоставление карты минных полей Агдамского района - большая победа Президента Ильхама Алиева - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Предоставление карты минных полей Агдамского района - большая победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева на дипломатическом, политическом и международном поле.

Об этом сказал Trend в понедельник израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Эксперт отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал невозможное, потому что никто и представить себе не мог, что это достижимо. Он добавил, что это большая победа, прорыв, и лед в этом направлении действительно тронулся.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев использовал все возможные рычаги для того, чтобы защитить здоровье и жизнь людей, как гражданских, так и военных. Не секрет, сколько людей подрывается на минах, и как недавно погибли азербайджанские журналисты, какую колоссальную опасность эти мины представляют. Поэтому я поздравляю Азербайджан с этой победой", - сказал Финкель.

Он отметил, что после колоссального давления, которое оказали на Армению разные страны, армянская сторона согласилась передать Азербайджану карты минных полей Агдамского района в обмен на 15 задержанных армян.

"Хочется верить, что будут переданы карты и других районов", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, передача карты минных полей позитивно повлияет на дальнейшее развитие освобожденных территорий.

"Я сохраню умеренный оптимизм в вопросе того, что это станет первой ласточкой, и в дальнейшем будут переданы и карты минных полей других районов. Я оцениваю это как отличнейшей результат дипломатической деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его команды", - добавил Финкель.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)