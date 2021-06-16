Танец Президента Ильхама Алиева на Джыдыр дюзю в Шуше (ВИДЕО) (версия2)

(первая версия в 11:21)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев станцевал на Джыдыр дюзю в Шуше, сообщает в среду Trend.

Прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня находился в Шуше.

В Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева была представлена музыкальная композиция «Музыкальное наследие и карабахские кони на Джыдыр дюзю».

Музыкальную композицию посмотрели Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Эмине Эрдоган.

В ходе мероприятия Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану были подарены одна из древнейших пород лошадей - карабахский конь «Зафар» и композиция «Харыбюльбюль».

Trend со ссылкой на Азербайджанское телевидение представляет кадры, снятые на Джыдыр дюзю.

(Перевод Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)