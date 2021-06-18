В Азербайджане около 2 тыс. беженцев из Афганистана и других стран обеспечены правом на образование и медицину – ООН

БАКУ /Trend/ - Удовлетворен тем, что примерно две тысячи беженцев и ищущих убежище лиц из других стран, в основном из Афганистана и стран региона, имеют доступ к образовательной системе Азербайджана.

Об этом говорится в обращении представителя Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, с прошлого года в отношении этих лиц применяется закон об обязательном медицинском страховании, они включены в общую систему здравоохранения страны для лечения и вакцинации от Covid-19: «Самое главное, что в прошлом году правительство дало разрешение на участие беженцев и лиц, ищущих убежище, на рынке труда, что создало условия для того, чтобы устранить синдром зависимости, позволить им внести вклад в развитие азербайджанской экономики, обеспечить себя самостоятельно.

Большинство беженцев чувствуют себя интегрированными, некоторые из них родились в Азербайджане или приехали в страну детьми, они свободно говорят на азербайджанском языке, отмечают, что здесь нет никакого расизма и дискриминации, что у них есть потенциал. Надеюсь, что когда наконец появилась реальная возможность для сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться на свои родные земли, станет возможным и продвижение на пути интеграции в азербайджанское общество менее двух тысяч беженцев, которые не могут вернуться на родину. Это было бы еще одним показателем политики толерантности и мультикультурализма Азербайджана».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)