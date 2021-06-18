Глава МИД Азербайджана встретился с сомалийским коллегой

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках участия в Дипломатическом форуме в Анталье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Мохаммедом Абдиризаком, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о ситуации после 44-х дневной Отечественной войны. Он добавил, что 13 июня аккредитованный в Азербайджане посол-нерезидент Сомали посетил освобожденный город Агдам, где лично увидел масштабы разрушений, совершенных Арменией.

Министр подчеркнул, что Сомали всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана, опирающуюся на международное право.

Министры обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, подчеркнули важность осуществления визитов высокого уровня между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)