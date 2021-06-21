Агентство по разминированию Азербайджана обезвредило на освобожденных землях более 190 мин

БАКУ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджана распространило информацию об операциях, проведенных за неделю на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В период с 14 по 19 июня в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено и обезврежено 89 противопехотных и 107 противотанковых мин, а также 11 неразорвавшихся боеприпасов. В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 111 гектаров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)