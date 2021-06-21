В Азербайджане утвержден порядок о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации

БАКУ / Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Порядка о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации».

Согласно указу, в связи с исполнением закона «О внесении изменения в Закон "О государственной службе"» № 202-VIQD от 24 ноября 20202 года решено утвердить «Порядок о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации».

Пункты 2.3 и 2.5 Порядка, утвержденного этим указом, вступают в силу с 1 ноября 2021 года.

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.