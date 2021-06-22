Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ / Trend/ - Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Сообщается, что учения нацелены на обмен знаниями, навыками и опытом.
На начальном этапе учений экипаж Военно-воздушных сил Азербайджана, проникнув в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил задачи по уничтожению наземных целей.
Отметим, что учения «Анатолийский орел – 2021» продлятся до 3 июля.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» с участием Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
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