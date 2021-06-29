В Баку 14 членов армянской вооруженной группировки дали показания в суде (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении членов вооруженной группировки, состоящей из 14 граждан Армении, совершивших диверсионно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, заседание проходит под председательством судьи Афгана Гаджиева.

Давая показания на суде, член группировки Матесян Эдгар Вачаганович сказал, что когда началась война, он был призван военным комиссариатом: «Мне сказали, что в случае неявки мне грозит лишение свободы сроком с 8 до 12 лет».

Отметим, что ранее было завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянского вооруженного формирования, которые после объявления прекращения огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на азербайджанскую территорию, в северо-западную часть поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористическо-подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создали непредусмотренное законодательством вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря 2020 года совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, а также на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

В связи с вышеперечисленными фактами членам незаконного вооруженного формирования Авакяну Грачу Арзумановичу, Серобяну Гегаму Самвеловичу и другим, в целом 14 обвиняемым, предъявлены обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Уголовное дело было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджана, было направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)