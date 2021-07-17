Армения должна задуматься, потому что она уже видела тяжелые последствия своих ошибок – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия всегда готова к войне. Заявления, озвучиваемые сегодня реваншистскими силами в Армении, процессы, происходящие в Карабахе, обстрелы позиций ВС Азербайджана – всё это должно заставить армянское правительство задуматься. Потому что армяне в свое время увидели какими тяжелыми бывают последствия подобных ошибок.

Об этом в субботу сказал Trend военный эксперт Азер Байрамов.

По его словам, если Армения снова совершит такую ​​ошибку, она может понести колоссальные потери и столкнуться с катастрофой. Руководству Армении будет целесообразнее отказаться от своих нелогичных взглядов и попытаться подписать мирное соглашение, отметил эксперт.

«Героизм и отвага Азербайджанской армии в 44-дневной войне, ее боевой стиль и тактика ведения войны вошли в историю в качестве примера для армий стран всего мира. Все виды войск работали вместе, организованно и слаженно, и Азербайджанская армия за короткий срок разрушила и преодолела якобы "непроходимые" укрепления, возведенные армянами в течение 30 лет. Азербайджан вел боевые действия с использованием современных технологий, и сегодня все армии мира пытаются изучить эту тактику. Учитывая все это, Армения должна отказаться от своих провокационных действий», – добавил Азер Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)