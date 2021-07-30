По поручению Президента Ильхама Алиева в братскую Турцию будут отправлены бригады помощи – Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братскую Турцию будут отправлены бригады помощи для тушения и предотвращения масштабного распространения лесных пожаров.

Об этом сказал АЗЕРТАДЖ помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.

«В связи с этим Президент Ильхам Алиев дал необходимые поручения и указания премьер-министру Азербайджана и министерству по чрезвычайным ситуациям. Соответствующие государственные структуры связались с коллегами в Турции, и в кратчайшие сроки бригады помощи отправятся в братскую страну», - сказал Гаджиев.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)