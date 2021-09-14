Президент Ильхам Алиев: Мы предпримем необходимые шаги для развития каждого района
БАКУ /Trend/ - Мы предпримем необходимые шаги для развития каждого района.
Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая во вторник в видеоформате Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района и Рашада Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти Шамкирского района.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Главы ИВ нескольких районов брали деньги, взятки даже с представителей самого социально чувствительного слоя населения
Президент Ильхам Алиев - новым главам Шамкирского и Джалилабадского районов: Работайте так, чтобы и граждане были довольны вами, и развитие районов шло ускоренными темпами
Врио министра здравоохранения Азербайджана выступил на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Шамкирского и Джалилабадского районов
Минобразования Азербайджана выступило с предложением по вопросу вакцинации работников сферы образования
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)