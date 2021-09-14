Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Шамкирского и Джалилабадского районов (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
БАКУ /Trend/ - 14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Рашада Тагиева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Шамкирского района и Рафига Джалилова в связи с назначением главой Исполнительной власти Джалилабадского района.
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Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенных глав ИВ Шамкирского и Джалилабадского районов (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
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