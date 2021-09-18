Продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке минометных подразделений ВС Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке с минометными подразделениями азербайджанской армии.
Как передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны, в ходе занятий выполняются задачи по занятию батареями огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательного пункта.
Минометные установки приводятся в указанные сроки в боевое положение, выполняются боевые стрельбы по плановым и незапланированным целям. Привлеченный к занятиям личный состав точным огнем уничтожает заданные цели.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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