Славная Победа Азербайджана внутренне омолодила нас всех, вернула гордость - Реза Дегати

БАКУ /Trend/ - Славная Победа Азербайджана в 44-дневной войне внутренне омолодила нас всех, вернула гордость.

Об этом в интервью Trend сказал всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, которому довелось освещать как первую, так и вторую Карабахские войны.

Он сказал, что уничтожение культурных памятников на находившихся под армянской оккупацией землях Азербайджана болью отозвалось в его сердце: «Азербайджан освободил свои земли от оккупации и эта блистательная победа подарила нам незабываемую радость».

Дегати отметил, что на период начала первой Карабахской войны он уже 12 лет работал фотожурналистом: «Я во многих местах снимал кадры, связанные с войной. Очень жаль, что когда началась первая Карабахская война у Азербайджана не было ни армии, ни вооружения, большинство азербайджанских военных были добровольцами, тогда не было и единой политики. Во время первой Карабахской войны армяне, чтобы держать в страхе азербайджанское гражданское население, совершили Ходжалинский геноцид».

Известный фотожурналист добавил, что в первые дни 44-дневной войны не представлял себе масштаба военных действий: «Всю серьезность вопроса я понял потом. Отменив и перенеся все контракты в других странах, я выехал в Азербайджан».

Реза Дегати подчеркнул, что важнейшим фактором во второй Карабахской войне стало освобождение города Шуша: «Я не мог поверить в сказанное о том, какой дорогой азербайджанские военнослужащие вошли в Шушу, потому что я видел войну в горах Афганистана. Идти в Шушу по тому пути, по которому шла туда азербайджанская армия, было невозможно. Освобождение города Шуша - действительно большое мужество и героизм. Об этом должны быть сняты фильмы, написаны книги».

Он добавил, что 40 лет работает в фотожурналистике, видел много войн, беседовал со специалистами в этой сфере: "В деле ведения войны важны три направления. Первое – это политика, то есть политическое руководство должно управлять военными действиями с дипломатической точки зрения, второе – это военное направление, должны быть разработаны ход и план ведения войны, и третье – это направление, связанное с информацией о военных действиях, то есть нужно добиться того, чтобы эта информация доносилась на мировом уровне. Во второй Карабахской войне впервые всеми тремя направлениями управлял один человек – это Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я с первого дня войны следил за его выступлениями, и понял, что война будет идти до конца, до полной победы, и она была завоевана".

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)