На реконструкцию автодорог в Наримановском районе Баку выделены 6,4 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.