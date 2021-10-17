Как за несколько дней были разрушены 30-летние укрепления армян - освободившие Физули от оккупации военнослужащие в беседе с Trend TV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С первых дней 44-дневной войны, завершившейся исторической Победой Азербайджана, славная азербайджанская армия, проводя стремительные боевые действия, поставила захватническую Армению на колени на полях сражений. 17 октября 2020 года героическая азербайджанская армия во главе с победоносным Верховным главнокомандующим освободила от оккупации город Физули.

Съемочная группа Trend TV побывала в Физули и встретилась с военнослужащими, проявившими особый героизм в ходе боевых операций. Военнослужащие рассказали о ходе операции по освобождению Физули, успешной тактике ведения боев азербайджанской армией во главе с победоносным Верховным главнокомандующим. Захватническая Армения за почти 30-летний период оккупации возвела мощные укрепления, создала препятствия и заграждения на территории Физулинского района. Азербайджанская армия за короткий срок демонтировала эти укрепления. Мифы о "непобедимости" армянской армии были разрушены, враг получил урок, который он никогда не забудет.

Представляем специальный видеорепортаж из Физули.