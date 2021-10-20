В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в восстановлении Карабаха – МИД Азербайджана

Политика 20 октября 2021 13:03 (UTC+04:00)
В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в восстановлении Карабаха – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в работах по восстановлению Карабаха.

Об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку, сообщает в среду Trend.

Министр отметил наличие большого потенциала для развития экономических связей между Азербайджаном и Хорватией.

«На сегодняшней встрече был проведен обмен мнениями по вопросу привлечения хорватских компаний к восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим хорватская сторона уже представила соответствующим структурам Азербайджана ряд предложений», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
bp завершила техобслуживание платформы «Чираг» раньше запланированного срока (Версия 2)
bp завершила техобслуживание платформы «Чираг» раньше запланированного срока (Версия 2)
Грузия упростила правила въезда для азербайджанских граждан
Грузия упростила правила въезда для азербайджанских граждан
Азербайджан сократил импорт продуктов питания на более чем 15%
Азербайджан сократил импорт продуктов питания на более чем 15%
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Азербайджан закупает у Хорватии оборудование для разминирования - Джейхун Байрамов Политика 13:25
Грузия упростила правила въезда для азербайджанских граждан Грузия 13:21
В Баку еще один автобусный маршрут передан в ведение ООО BakuBus Общество 13:15
Как танцор Филармонии стал героем Карабахской войны – рассказ воина (ВИДЕО,ФОТО) Социум 13:11
Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией - Джейхун Байрамов Политика 13:05
В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в восстановлении Карабаха – МИД Азербайджана Политика 13:03
Азербайджан сократил импорт продуктов питания на более чем 15% Экономика 13:00
МИД Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций – Джейхун Байрамов Политика 13:00
bp завершила техобслуживание платформы «Чираг» раньше запланированного срока Энергетика 12:53
В России за сутки умерли 1 028 пациентов с коронавирусом Россия 12:47
В помощь ритейлеру: как повысить прибыль и экономить миллионы с помощью кассовой системы Общество 12:45
В Баку завтра будет до 17 градусов тепла Общество 12:41
В Азербайджане обвиняемый в мошенничестве бывший судья арестован в зале суда Общество 12:34
Названы сроки завершения строительства ГЭС «Худаферин» и «Гыз Галасы» Энергетика 12:32
Коронавирус в Израиле: Менее 17 тысяч зараженных, около 350 в тяжелом состоянии Израиль 12:26
Экспорт азербайджанской нефти в Индию превысил 1 млрд тонн Энергетика 12:24
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт смерти детей от отравления грибами в Гахе Происшествия 12:23
Производство химпродукции в Азербайджане превысило 470 млн тонн Экономика 12:17
Фонд Гейтса выделит до $120 млн на таблетки от COVID-19 для стран с низкими доходами США 12:15
На пчеловодческую выставку в Баку доставлен мед из Кяльбаджара и Лачина (ФОТО) Общество 12:15
На освобожденных территориях Азербайджана проложено около 300 км кабельных и воздушных ЛЭП – министр Энергетика 12:11
Президент Туркменистана принял руководителя компании «Rönesans Holding» Туркменистан 11:58
100-летний юбилей Кямиля Алиева отметили в Азерхалча (ФОТО) Общество 11:58
Хорватия проявляет большой интерес к углублению связей с Азербайджаном - глава МИД (ФОТО) Политика 11:57
Туркменистан готовится к Конференции ООН по изменению климата Туркменистан 11:56
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Хорватии в расширенном составе Политика 11:52
Правительству Азербайджана представлена концепция развития «зеленой энергетики» - замминистра Энергетика 11:25
В Баку открылась ярмарка меда (ФОТО) Экономика 11:25
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района (ВИДЕО) Политика 11:24
НАТО поддерживает стремление Грузии вступить в альянс - спецпредставитель генсека Грузия 11:21
В Грузии за сутки выявлено более 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:17
В Азербайджане планируется до конца года полностью обеспечить электроснабжение освобожденных территорий - министр Энергетика 11:08
Цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м Европа 11:06
На освобожденных территориях Азербайджана 167 месторождений драгоценных металлов – МЧС Экономика 10:58
В Азербайджане стоимость перевезенных автотранспортом грузов выросла на более чем 20% Транспорт 10:48
Глава СГБ Азербайджана встретился с вице-президентом МККК Политика 10:48
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:33
Президент Туркменистана обсудил вопросы освоения углеводородных ресурсов на Каспии с главой Лукойла Туркменистан 10:13
Названы доходы сектора мобильной связи Азербайджана за январь-сентябрь 2021 г. ИКТ 10:10
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО) Культура 10:04
Юные звездочки, вдохновленные Победой, или Девять талантов одного Мастера в Баку (ФОТО) Культура 10:02
В Кыргызстане первую дозу вакцины от COVID-19 получили 920 тыс. 319 человек Кыргызстан 09:51
В Дамаске на минах подорвался автобус Арабские страны 09:42
В Израиле выявили первого инфицированного новым вариантом коронавируса AY.4.2 Израиль 09:40
В Зангилане налажено вещание 8 теле- и 2 радиоканалов (ФОТО) ИКТ 09:34
Порты Турции с начала года перевалили около 290 млн тонн грузов Турция 09:28
Нефть дешевеет на данных из США Энергетика 09:22
Иран увеличил импорт стали из Турции Турция 09:17
"Азербайджанские железные дороги" намерены расширить сотрудничество с Венгрией Экономика 09:14
Посол Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты королю Бельгии Политика 09:13
Представители немецких компаний в сфере альтернативной энергетики посетят Азербайджан Экономика 08:52
В Кабуле прогремел взрыв Другие страны 08:27
Названы снижающие на 80 процентов риск инсульта продукты В мире 08:14
Более 40 человек погибли на севере Индии из-за ливней Другие страны 07:45
Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:26
Facebook сменит название В мире 07:01
США заявили об отсутствии попыток сдержать Китай США 06:34
СБ ООН обсудит на заседании ракетные пуски КНДР В мире 06:10
Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения "Атлетико" от "Ливерпуля" Спорт 05:45
В Германии серьезно подорожает пиво Европа 05:15
Олимпийский огонь зимних Игр-2022 доставили в Пекин Другие страны 04:51
Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro В мире 04:29
Блинкен обсудил с гендиректором МАГАТЭ ядерную сделку с Ираном США 04:06
Взрыв произошел в торговом центре в России Россия 03:39
Из-за угрозы взрыва в здании минтруда в Вашингтоне перекрыли улицы США 03:18
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса Израиль 03:13
iPhone 13 взломали за одну секунду В мире 02:47
КНДР подтвердила испытание баллистической ракеты с подлодки Другие страны 02:20
Число подписчиков Netflix в мире превысило 214 млн В мире 01:53
Более 20 палестинцев арестованы после столкновений с полицией Израиля В мире 01:34
"Ливерпуль" в потрясающем матче одолел в гостях "Атлетико" Спорт 01:13
Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом США 01:08
Дубль Месси принес ПСЖ победу над "Лейпцигом" в матче Лиги чемпионов Спорт 01:01
Молдавский "Шериф" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов Спорт 00:59
За неделю заболеваемость COVID-19 в мире снизилась на 4% В мире 00:44
МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной освобождения от оккупации Зангилана (ФОТО) Политика 00:25
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 20 октября 2020 года по случаю освобождения Зангилана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 20 октября Политика 00:01
В Instagram появятся новые функции В мире 19 октября 23:44
Анкара отвергла доклад Еврокомиссии по Турции Турция 19 октября 23:29
Выявлен фактор риска астмы у детей В мире 19 октября 23:25
Из Одессы в Тбилиси назначен прямой авиарейс Грузия 19 октября 23:03
"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" в матче футбольной Лиги чемпионов Спорт 19 октября 22:46
Белый дом обвинил Трампа в попытке подорвать Конституцию США США 19 октября 22:21
Парламент Турции продлил мандат военной миссии в Мали и ЦАР Турция 19 октября 22:07
Стали известны имена переданных Азербайджаном Армении военнослужащих Политика 19 октября 21:58
Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Техасе США 19 октября 21:52
22,8 тысячи золотых слитков продано за девять месяцев в Казахстане Казахстан 19 октября 21:40
Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов В мире 19 октября 21:33
Врачи рекомендовали госпитализацию Саакашвили Грузия 19 октября 21:31
Глава МИД Ирана обсудил с катарским коллегой перспективы развития двусторонних отношений Политика 19 октября 21:26
В Грузии придется ввести обязательную вакцинацию - глава НЦКЗ Грузия 19 октября 21:20
ООН обеспокоена пусками ракет КНДР Другие страны 19 октября 21:10
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) Культура 19 октября 20:35
На вторичном рынке жилья в Баку упали цены Общество 19 октября 20:21
Транзит иранских товаров через Астаринскую таможню не только не упал, а вырос на 300% - иранский чиновник Бизнес 19 октября 20:05
В Баку еще одна школа переведена на дистанционную форму обучения Общество 19 октября 19:50
Журналист Эльнур Ашрафоглу скончался от коронавируса Происшествия 19 октября 19:27
Министр обороны Азербайджана посетил новосозданную воинскую часть коммандос (ФОТО/ВИДЕО) Политика 19 октября 19:26
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Хорватии (ВИДЕО) Политика 19 октября 19:25
Все новости