В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в восстановлении Карабаха – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в работах по восстановлению Карабаха.

Об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку, сообщает в среду Trend.

Министр отметил наличие большого потенциала для развития экономических связей между Азербайджаном и Хорватией.

«На сегодняшней встрече был проведен обмен мнениями по вопросу привлечения хорватских компаний к восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим хорватская сторона уже представила соответствующим структурам Азербайджана ряд предложений», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)