Давид Бабаян находится в Москве исключительно с частным визитом - заявление посольства Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Давид Бабаян находится в Москве исключительно с частным визитом. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в России.

Как отмечается, в связи с распространением в некоторых армянских СМИ утверждений о «рабочем визите» в Россию Давида Бабаяна, позиционирующего себя в качестве «министра иностранных дел Республики Арцах», и проведения им встреч с политическими кругами России, посольство обратилось в соответствующие структуры Российской Федерации.

«Согласно полученной от российской стороны информации сообщаем, что данная поездка носила исключительно частный характер, рассматривается как неофициальная и никаких политических консультаций с данным лицом не проводилось»,- говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и имеет своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество.