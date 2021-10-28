Партнерство с Россией: мастер-класс от Баку

Согласно доктрине Монро, Американский континент является зоной интересов Соединенных Штатов. Россия также рассматривает, по крайней мере, постсоветские государства как сферу своих интересов, посягательство на которые является прямым вызовом ее национальной безопасности.

Попытки США вывести некоторые из этих стран из орбиты влияния России –

амбициозная, но, скорее всего, бесперспективная задача. Странно, что подобные цели вообще были включены американцами в стратегическую повестку, разве что постараться отвлечь и, насколько возможно, ослабить конкурента в то критическое время, когда идет глобальный переход к новой фазе общественного развития – постиндустриальной, зеленой, цифровой – называйте, как хотите.

Можно дать множество определений тому, какой Россия представляется сегодня для остального мира. Разброс отношения к ней велик: от страны-изгоя и части «оси зла», до дружественного государства и союзника. Но неизменным является одно – Россия это фактор, который невозможно игнорировать.

Отношение России к бывшим советским республикам волнует их не меньше, чем судьба самой России. Слишком долго они были вместе, по принуждению или нет, слишком все сильно склеилось.

Усилившаяся как минимум десятилетие назад нестабильность международной обстановки, в частности, у границ России и на Ближнем Востоке, кризисные отношения с Западом, санкции, разрушение международных договоров о контроле над вооружениями, торговые войны, угрозы международного терроризма – эти и другие причины вызывают необходимость пересмотра Россией своей общей стратегии во взаимоотношениях с остальным миром. Об этом не раз говорил и сам глава российского государства.

Президенту Путину необходимо оставить своему будущему преемнику не только целостную Россию, но, как минимум, быть уверенным, что вокруг нее находятся дружественные государства, интегрированные с ней экономически и с точки зрения национальной безопасности.

Россия, безусловно, должна на кого-то опираться. Не очень дальновидные российские националисты процитируют Александра III: только на себя, на свою армию и флот, и будут неправы – России нужны надежные партнеры и друзья.

В этом контексте Азербайджан, без преувеличения, провел мастер-класс для тех, кого убедили, что с Россией невозможно иметь дело, не навредив себе.

Баку продемонстрировал пример выстраивания равноправных партнерских отношений с Россией, и она это ценит и отвечает тем же. В то же время, никто не называет, и не может назвать Азербайджан «российским сателлитом» или «российским форпостом», как именуют некоторые постсоветские страны.

Поставки азербайджанского газа на европейский рынок являются хорошим примером того, как партнерство Баку – Москва позволяет преодолевать геополитические барьеры не только без ущерба, но и с пользой для сторон.

В 2020 году, после ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода, Южный газовый коридор заработал в полную силу. Азербайджану удалось создать систему экспорта углеводородов и стать независимым игроком на энергетическом рынке Европы, и Россия восприняла это как укрепление международной позиции своего партнера.

Некоторые западные политики и функционеры постоянно подчеркивают, что азербайджанский газ идет в Европу в обход России, интерпретируя это как большую геополитическую победу маленькой страны над большим и непредсказуемым северным соседом.

Их риторика противопоставления двух стран понятна, но, во-первых, они слегка преувеличивают угрозу российским энергетическим интересам. 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа для Европы против 200 миллиардов кубометров российского газа, на самом деле, вряд ли представляют угрозу.

Во-вторых, Баку получает хорошую прибыль от экспорта углеводородов. Часть этих средств Азербайджан инвестирует в российские регионы – Астрахань, Северный Кавказ, Краснодар, Татарстан и другие, с которыми заключены соответствующие экономические соглашения.

Это выгодно Азербайджану, но это также то, чего в идеале хотела бы Россия – тесного экономического сотрудничества на постсоветском пространстве.

Интересно и то, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией иногда более эффективно, чем между некоторыми государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Не стать врагом, но и не превратиться в вассала во взаимоотношениях с великими державами требует большого искусства. С Россией не можно, а нужно иметь дело, если основываться на открытом и честном диалоге. Она все-таки немного другая, чем Запад.

Азер Ахмедбейли