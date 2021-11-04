Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений

Политика 4 ноября 2021 21:24 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы переживаем постконфликтный период. Мы направили Армении ряд предложений, давайте начнем работать над мирным соглашением, так как намерены говорить не о войне, а о мире, о будущем. К сожалению, это предложение все еще остается без ответа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

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