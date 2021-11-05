Глава МИД Азербайджана принял генсека ОЧЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генсека ОЧЭС Лазара Команеску, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Министр отметил, что Азербайджан придает значение сотрудничеству с ОЧЭС.

Он проинформировал генсека ОЧЭС о ситуации, существующей в регионе после 44-дневной Отечественной войны, новых реалиях, сложившихся в постконфликтный период, работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях.

Генсек ОЧЭС Лазар Команеску подчеркнул, что VIII Глобальный Бакинский форум является важной платформой с точки зрения обсуждения вопросов, стоящих на глобальной повестке дня. Он также добавил, что Азербайджан вносит важный вклад в работу ОЧЭС.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)