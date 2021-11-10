Парламент Турции одобрил продление срока пребывания турецких военных в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Великое национально собрание (парламент) Турции одобрило законопроект о продлении срока пребывания турецких военных в Азербайджане, подписанный Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Таким образом, срок полномочий военных, работающих в совместном Турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме, был продлен еще на один год.

Отметим, что 17 ноября 2020 года Великое национальное собрание Турции уполномочило Вооруженные силы Турции сроком на один год отправить в Азербайджан турецких военных.