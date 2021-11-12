Тюркский совет утвердил "Türk Dünyası 2040 Vizyonu"
БАКУ /Trend / - Тюркский совет утвердил "Türk Dünyası 2040 Vizyonu".
Как сообщает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии закрытия VIII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Отметим, что 12 ноября в Стамбуле состоялся VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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