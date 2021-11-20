В ходе последней провокации на границе уничтожены более 20 и ранены около 100 армянских военных

БАКУ /Trend/ - Атака подразделений вооруженных сил Армении, которые совершили 16 ноября широкомасштабную провокацию, чтобы добиться стратегического превосходства, провалилась с оперативно - тактической точки зрения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на информированный источник.

Во время этой провокации были уничтожены более 20 и ранены около 100 армянских военнослужащих.

Напомним, что 19 ноября азербайджанская сторона передала противоположной стороне тела трех армянских военнослужащих, уничтоженных во время провокации, совершенной Арменией на государственной границе.

(Перевод: Кямаля Сеидова)