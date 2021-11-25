Прошел год со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации Армении

Политика 25 ноября 2021 00:01 (UTC+04:00)
Прошел год со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации Армении

БАКУ / Trend / - Прошел год со дня освобождения Кяльбаджарского района от оккупации Армении.

Как сообщает Trend, согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, Кяльбаджар должен был быть возвращен Азербайджану 15 ноября 2020 года. Однако армянская сторона запросила дополнительные 10 дней для вывода из района армии и незаконно находящихся там жителей. Азербайджан, снова продемонстрировав свой гуманизм, учитывая просьбу президента России Владимира Путина, продлил срок до 25 ноября 2020 года.

Армянские вооруженные силы оккупировали Кяльбаджарский район 2 апреля 1993 года, в результате чего 53 340 человек покинули свои дома, 55 военнослужащих и 511 мирных жителей были убиты, 321 взят в плен, тысячи получили ранения.

Отметим, что в 70 километрах от Дашкесана до Кяльбаджара проложена высоковольтная двухпроводная ЛЭП 110 кВ. Некоторые анкерные опоры линии установлены на высоте 3 400 метров над уровнем моря.

На данный момент в Кяльбаджаре ведутся восстановительные работы, создается новая инфраструктура, район возрождается. Более 71 000 жителей Кяльбаджара с нетерпением ждут дня возвращения.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

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