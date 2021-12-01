В газете Azernews опубликована аналитическая статья, посвященная итогам сочинской встречи

БАКУ / Trend / - В новом номере газеты Azernews опубликована аналитическая статья, посвященная итогам сочинской встречи, сообщает Trend.

В статье отмечается, что в итоговом документе определились предварительные правовые основы для делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы и подтвердилась важность процесса урегулирования, вытекающего из заявления 10 ноября 2020 года.

Также отмечено, что двусторонняя комиссия, создание которой планируется для определения государственной границы между Азербайджаном и Арменией, обеспечивает интересы Баку. Вооруженные силы Азербайджана не отступят с занятых позиций, независимо от советских карт, которые будут использоваться.

Хотя документ об открытии линий связи не содержит конкретного положения, учитывая мнения, высказанные после встречи, можно предположить, что достигнут прогресс и в скором времени определятся результаты. По итогам сочинской встречи можно сказать, что предметные обсуждения, которые состоятся 15 декабря в Брюсселе, значительно сузились. Предполагается, что на встрече в столице Бельгии будет уделено внимание гуманитарным вопросам, которые не вошли в итоговое заявление 26 ноября 2021 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)