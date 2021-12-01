Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова

Политика 1 декабря 2021 14:16 (UTC+04:00)
Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова

БАКУ /Trend/ - Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Сейчас завершается согласование соответствующих планов мероприятий как в официальной части, так и в культурно-гуманитарном наполнении. Я надеюсь, что в ближайшее время мы поделимся соответствующей информацией", - сказала она.

По словам Захаровой, на следующий год приходится ряд подобных дипломатических праздников.

"В следующем году будет отмечаться целая череда тридцатилетних юбилеев установления дипломатических отношений России с рядом постсоветских стран. Сейчас это все прорабатывается. Как только будет утверждено, вы об этом узнаете", - добавила она.

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Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова
Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова
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