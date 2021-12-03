Путин информировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи в Сочи

БАКУ /Trend / - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Путин информировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении, прошедшей 26 ноября в Сочи.

Как сообщается, по просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания заявления по Карабаху от 10 ноября 2020 года.