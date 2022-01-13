ОБСЕ необходимо усилить меры по укреплению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - председатель
БАКУ /Trend/ - ОБСЕ необходимо возобновить и усилить меры по достижению и укреплению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией на фоне прекращения огня вокруг карабахского конфликта.
Как передает в четверг Trend, об этом в ходе речи перед постоянным советом ОБСЕ сказал Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау.
По его словам, это поспособствует всестороннему развитию региона.
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