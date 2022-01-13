В Азербайджан разрешен въезд–выезд авиатранспортом гражданам еще трех стран
БАКУ /Trend/ - В Азербайджан разрешен въезд–выезд авиатранспортом гражданам еще трех стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, лицам без гражданства. Это - Иорданское Хашимитское Королевство, Республика Кипр и Украина.
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес соответствующие изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».
Таким образом, число стран, гражданам которым разрешен в Азербайджан въезд–выезд авиатранспортом, достигло 66.
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