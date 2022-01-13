БАКУ /Trend/ - В Азербайджан разрешен въезд–выезд авиатранспортом гражданам еще трех стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, лицам без гражданства. Это - Иорданское Хашимитское Королевство, Республика Кипр и Украина.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес соответствующие изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Таким образом, число стран, гражданам которым разрешен в Азербайджан въезд–выезд авиатранспортом, достигло 66.