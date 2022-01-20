Джейхун Байрамов обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с австрийским министром

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг в рамках рабочего визита в Вену встретился с Федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы отношений, а также отметили большой потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества и бизнес-связей.

Министры обменялись мнениями о проведении в текущем году ряда мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности.

Джейхун Байрамов проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период, проведенных масштабных восстановительных и строительных работах.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.