Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января совершил поездку в город Гянджа.
Как сообщает Trend, глава государства принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
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