Вчерашний форум стал наглядным доказательством внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о молодежи – впечатления участников форума

БАКУ /Trend/ - 2 февраля в Баку прошел Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня молодежи Азербайджана. Президент Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме и ответил на вопросы, интересующие молодежь. В Молодежном форуме, прошедшем во Дворце «Гюлистан», участвовали молодые предприниматели, участники государственных программ, бывшие вынужденные переселенцы, члены семей шехидов, участники Отечественной войны Азербайджана, а также молодежь, отличившаяся достижениями в сфере образования и социальной инклюзивной деятельности.

Trend поинтересовался впечатлениями молодых людей, принявших участие в Молодежном форуме и награжденных Президентской премией.

Алиганбар Халили, лауреат Президентской премии в области искусственного интеллекта, сказал, что на вчерашней встрече молодежь еще раз ощутила поддержку Президента Азербайджана.

«Слова главы государства еще больше повысили нашу мотивацию. В ближайшие два года Азербайджан представит миру свою продукцию. Хотелось бы также отметить, что впервые День молодежи прошел в таком формате, новом формате», - сказал он.

Директор Центра карьеры и развития молодежи Джошгун Хидаятов отметил, что награждается Президентом Азербайджана во второй раз, и в первый раз он был награжден за участие в освобождении от оккупации Джебраила.

«О награждении Президентской премией хочу сказать, что в лице десяти молодых людей она присуждена всей азербайджанской молодежи. Пусть наша молодежь всегда работает над собой, постоянно повышает свои знания и навыки», - сказал он.

Эмилия Байрамова, председатель организации "ASAN Könüllüləri" (Волонтеры ASAN), награжденная Президентской премией, сказала, что вчерашний форум стал еще одним наглядным доказательством внимания и заботы Президента Азербайджана о молодежи.

«На форуме глава государства дал молодежи свои рекомендации и поручения. Мы же в свою очередь будем стараться претворять их в жизнь. В 2022 году я тоже была награждена Президентской премией - за общественную деятельность. Очень горжусь тем, что получила эту награду. Это яркий пример внимания и заботы, проявленных ко всем волонтерам ASAN», - сказала Байрамова.

(Автор: Айсель Гулиева. Перевод: Фидан Мустафаева)