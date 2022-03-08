Люксембург выделил Украине помощь на 250 млн евро

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор президента Украины Володимира Зеленского с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Люксембург выделил 250 млн евро помощи для Украины.

Как сообщает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"О величии страны свидетельствуют ее действия. Поговорил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Рассказал о гуманитарной ситуации. Поблагодарил за 250 миллионов евро помощи, лидерство в санкционной политике, поддержку украинских беженцев", - говорится в публикации.

Зеленский также отметил, что обсудил с Беттелем следующие шаги Украины на пути к ЕС.