Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - 8 марта главы МИД Азербайджана и Ирана - Джейхун Байрамов и Хусейн Амир Абдуллахиан провели телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Собеседники обменялись поздравлениями в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном.

Главы МИД также отметили важность очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между двумя странами, которое пройдет в Азербайджане 9-10 марта.

Было с удовлетворением подчеркнуто, что вместе с официальной делегацией Ирана в Азербайджан прибыла группа предпринимателей.

Кроме того, собеседники обсудили региональные вопросы и ситуацию в Украине.

Министры обменялись мнениями о ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)