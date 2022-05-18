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В Лачине продолжаются поиски пропавших без вести азербайджанских военнослужащих – минобороны

Политика Материалы 18 мая 2022 17:29
В Лачине продолжаются поиски пропавших без вести азербайджанских военнослужащих – минобороны

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Продолжаются поиски двух военнослужащих азербайджанской армии, пропавших без вести 5 марта в Лачинском районе.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ведутся поиски в высокогорной и труднодоступной местности. Пока они каких-либо результатов не дали", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта на территории Лачинского района в связи с погодными условиями пропали без вести военнослужащие срочной военной службы - рядовые Мамедов Фарид Аждар оглу и Абдуллаев Фирдовси Маис оглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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