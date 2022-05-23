Государственная почтовая компания Индонезии выпустила специальную марку в связи с "Годом города Шуша"

БАКУ /Trend/ - В рамках "Года города Шуша", отмечаемого в этом году в Азербайджане, по инициативе посольства Азербайджана в Индонезии государственной почтовой компанией этой страны выпущена специальная почтовая марка.

Как сообщает в понедельник Trend, на почтовой марке на индонезийском языке написаны слова "Год города Шуша - 2022". На марке также изображены Президент, Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана Ильхам Алиев, азербайджанские солдаты, виды освобожденных земель, в том числе Шушинская крепость.

Согласно договоренности, достигнутой между государственной почтовой компанией Индонезии и посольством, в мае марка будет выпущена в обращение в центральных и региональных почтовых отделениях страны. Эта почтовая марка вызвала большой интерес среди филателистов страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)