В Баку пройдет международная конференция по Каспию

БАКУ /Trend/ - 5 июля в Баку при организации министерства экологии и природных ресурсов пройдет международная конференция на тему "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и меры по адаптации".

Как сообщила Trend начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева, на конференции с участием специалистов прикаспийских стран, представителей международных организаций и зарубежных экспертов будут обсуждены причины колебаний уровня Каспия, вопросы подготовки региональных мер по адаптации, расширения совместного сотрудничества.

Тагиева отметила, что существуют различные среднесрочные и долгосрочные прогнозы по колебаниям уровня Каспийского моря. В связи с этим будет рассмотрен вопрос выбора более реалистичного сценария, в соответствии с которым будет подготовлен план адаптации прибрежных территорий Каспийского моря и определены направления совместной деятельности в области применения регионального подхода.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)