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В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)

Политика Материалы 1 июля 2022 20:44
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В посольстве США в Азербайджане отметили День независимости.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие глава дипмиссии Ли Литценбергер, министр финансов Азербайджана - сопредседатель Азербайджано-американской межправительственной комиссии Самир Шарифов и другие официальные лица.

Министр отметил, что отношения между двумя странами развиваются в различных сферах, в частности, в энергетическом секторе. Азербайджан высоко ценит поддержку США в реализации энергетических проектов, подчеркнул Шарифов.

По словам посла, с момента принятия Декларации о независимости государства защищают права и независимость каждого, и Азербайджан по праву гордится своей независимостью.

Посол выразил надежду на то, что это мероприятие послужит расширению связей между двумя странами.

«За последние 30 лет в отношениях между США и Азербайджаном отмечается большой прогресс. Наличие активных контактов на высоком уровне также является показателем уровня наших отношений. Уверен, что вместе мы сможем справиться с проблемами, стоящими перед Азербайджаном и регионом», - сказал Литценбергер.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
В американском посольстве в Баку отметили День независимости США (ФОТО)
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