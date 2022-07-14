В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше организована книжная выставка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 июля в Шуше начались Дни поэзии Вагифа, организованные Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.

Как сообщает Trend, во второй раз после освобождения Шуши от оккупации в культурной столице Азербайджана проходят Дни поэзии Вагифа, имеющие 40-летнюю историю.

Дни поэзии с участием деятелей культуры и искусства, членов Союза писателей Азербайджана, молодых писателей, поэтов и ветеранов начались с открытия книжной выставки перед гостиницей "Карабах".

На церемонии открытия гостей приветствовал народный писатель Анар.

Как сообщил заместитель председателя Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид, на выставке представлены книги более 100 поэтов и писателей.

В рамках мероприятия прошли презентации книг "Карабахский дастан, 30 лет тоски – 44 дня победы" и "Все дороги ведут в Шушу..." о Днях поэзии Вагифа в Шуше, подготовленных по инициативе Союза писателей Азербайджана.

Книга "Карабахский дастан, 30 лет тоски – 44 дня победы" подготовлена по инициативе председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара. Она содержит воспоминания писателей - уроженцев Карабаха о родных землях. Например, Эльчин Эфендиев написал в ней о Шуше, Рамиз Ровшан - о Губадлы, Сейран Сахавет - о Физули, Эльчин Гусейнбейли - о Джебраиле, Агиль Аббас - об Агдаме. Книга также содержит обширную информацию об истории, литературе и музыке Карабаха, стихи, посвященные Карабаху, публицистические статьи, написанные в прошлом году после музыкального фестиваля "Харыбюльбюль". Автором и редактором предисловия к книге является Рашад Меджид.

На мероприятии Эльчин Искендерзаде, Эльшан Азим, Арзу Асад, Интигам Яшар и другие рассказали о своих книгах. Поэт и публицист, член Союза писателей Азербайджана Рамиз Гусарчайлы прочитал стихотворение, посвященное Шуше.

Отметим, что торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии в Шуше 14 января 1982 года с участием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева было проявлением его большого внимания к национальной литературе, истории и культуре.

Именно в рамках этой поездки общенациональный лидер Гейдар Алиев дал указание о проведении Дней поэзии Вагифа, и с 29 июля по 3 августа 1982 года в Шуше в первый раз прошло это мероприятие.

С того дня и до 1991 года в Шуше ежегодно проводились Дни поэзии Вагифа, отличающиеся своей неповторимостью в истории современной азербайджанской литературы.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)