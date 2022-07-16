Мы на каждом шагу чувствуем поддержку Президента Ильхама Алиева - Герой Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государство всегда уделяет пристальное внимание социальной защите семей шехидов и ветеранов войны.

Об этом сказал Trend Герой Отечественной войны Газанфар Агаев.

По его словам, внимание и забота Президента Ильхама Алиева об участниках Отечественной войны общеизвестны.

«Мы чувствуем поддержку Президента Ильхама Алиева на каждом шагу. Постоянно проводятся различные мероприятия по улучшению условий жизни участников Отечественной войны. Обеспечение семей шехидов и ветеранов войны квартирами и частными домами, предоставление автомобилей инвалидам войны - наглядный пример внимания, уделяемого государством этой категории граждан.

Кроме того, хочу отметить, что также мы обеспечены социальными выплатами. Поэтому мы благодарны главе государства и тем структурам, которые уделяют нам внимание. В то же время мы благодарны нашему Верховного главнокомандующему, нашим шехидам и ветеранам, которые подарили нам эту победу и обеспечили территориальную целостность Азербайджана», - сказал Агаев.

По словам Героя Отечественной войны, гражданский долг каждого, независимо от религиозной и этнической принадлежности - прежде всего, проявлять единство, решительность и волю.

«Мы никогда не должны забывать о моральном ущербе, нанесенном нам врагом во время оккупации, о наших матерях и сестрах, попавших в плен, о зверски убитых детях. Мы, бойцы, выполнили свой долг и были готовы пожертвовать своими жизнями, чтобы оправдать доверие, оказанное нам Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым и нашим народом.

Опорой военнослужащих является наше могучее государство, наш народ. Эти земли, пропитанные кровью наших шехидов, наших ветеранов, слезами наших матерей, являются достоянием граждан Азербайджана», - сказал Агаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)